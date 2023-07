“Camposanolandia”, piazza Umberto diventa uno “stadio saponato”

Un fine settimana all’insegna dello sport e tanto divertimento. È quello che si vivrà a Camposano con il torneo di calcio saponato “Camposanolandia”, in programma da venerdì 21 a domenica 23 luglio. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale su iniziativa dell’assessore agli eventi Tommaso De Capua, si svolgerà in piazza Umberto I dove si allestirà il campo da gioco che sarà cosparso di acqua e sapone.

Le gare tra tutte le squadre si svolgeranno venerdì e sabato nel pomeriggio a partire dalle 18, mentre nella giornata finale di domenica le sfide inizieranno di mattina alle 10. Non solo calcio ma anche toro meccanico ed altri giochi per offrire un’occasione di svago e di aggregazione giovanile per quanti resteranno in città.