Come funziona il poker online e come sapere se un sito è affidabile

Il poker online è il must have dell’ultimo decennio, la più grande novità che si è sviluppata con internet, il miglior passatempo per milioni di utenti in tutto il mondo. Ogni giorno nuovi e vecchi giocatori si collegano alla ricerca di un intrattenimento entusiasmante. Ce n’è di ogni ma non tutti i provider sono affidabili e sicuri, vediamo insieme quali sono i migliori.

Come capire se un sito di gambling è affidabile

Oggigiorno sono tantissime le piattaforme sulle quali è possibile collegarsi per sfruttare al massimo il proprio tempo libero giocando alle slot o al poker. Proprio questa varietà ha però generato anche diversi pericoli legati al fatto che non tutte le piattaforme sono davvero sicure. Non tutti i siti sono infatti dotati della certificazione AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) e non tutti sono legalizzati in Italia. Quando ci approcciamo al poker online la sicurezza dell’utente deve prevalere su tutto il resto. Questo non solo per tutelare la privacy del giocatore ma anche e soprattutto per garantire un ambiente di gioco equo, legale e sicuro. Proprio l’esplosione del gioco da casa richiede qualche pretesa in più per mettersi al sicuro da eventuali frodi. Visti anche gli elevatissimi livelli di spesa che ha raggiunto, è necessaria una regolamentazione più severa. Lo Stato si impegna nella garanzia di un gioco legale e responsabile ma scampare alle truffe è soprattutto compito dell’utente.

La prima cosa che il giocatore è tenuto a fare, se vuole tutelare il suo gioco ed i suoi sodi, è verificare che la piattaforma sulla quale sta giocando, sia dotata di licenza AAMS. Si tratta di una vera e propria autorizzazione a lavorare in maniera legale che è rilasciata (con non poca fatica) dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che è l’autorità garante del gioco pubblico. Ovviamente viene rilasciata a tutti quei siti che fanno capo ad aziende con sede legale in Italia. Queste licenze fiscali di esercizio sono rilasciate prima dell’inizio dell’attività degli impianti a cui riferiscono ed hanno una validità illimitata. Tuttavia se nel corso del tempo venissero meno alcuni presupposti essenziali queste possono anche essere revocate. In buona sostanza questa certificazione sancisce che il provider rispetta tutte le normative italiane in materia di gioco d’azzardo. Ovviamente per verificare questa corrispondenza viene sottoposto a controlli rigorosissimi insieme ad alcuni test che stabiliscono la corretta funzione e le sicurezza delle transazioni finanziarie. In buona sostanza la certificazione AAMS rappresenta una garanzia in termini di affidabilità e sicurezza .

Dura lex sed lex, vale anche per il gioco online

In Italia il gioco d’azzardo online è regolamentato da una severissima legislazione e solo quei siti che la rispettano integralmente sono autorizzati. Navigare su un sito di gambling con certificazione AAMS è quindi, sicuramente, indice di sicurezza ed affidabilità .

Giocare su piattaforme non autorizzate non solo è illegale ma può essere molto pericoloso e la possibilità di incappare in truffe è dietro l’angolo. Questa certificazione si ottiene infatti solo dopo aver eseguito dei rigorosi passaggi che interessano diversi aspetti. Dalla sicurezza del sito web, alla trasparenza delle informazioni che il giocatore ricerca, alla cura per la privacy e del gioco responsabile fino a prevenire l’eventuale riciclaggio di denaro. Per quanto riguarda la privacy, verso cui, negli ultimi anni la legislazione ha imposto norme più severe, è bene che il sito sia dotato di un sistema di crittografia adatto alla protezione dei dati personali e soprattutto di quelli finanziari. Inserire il numero della propria carta di credito o del proprio conto corrente, non deve essere un’operazione da fare a cuor leggero perché la possibilità di scam è veramente alta.

Le indicazioni che riguardano l’affidabilità dei software sono molto importanti anche per dimostrare che non ci siano inganni dietro il sito. Questo è il primo step per la garanzia di un gioco equo in cui tutti i giocatori abbiano le stesse reali possibilità di vincita senza alcun tipo di inganno .

Proprio seguendo queste indicazioni e cercando tra i vari provider presenti su internet, abbiamo scoperto un operatore di casinò unico in questo senso e non solo. La sua affidabilità, la grafica accattivante e la soddisfazione dei clienti, lo rendono sicuramente leader nel mercato sia italiano che internazionale. Sicuramente la sua varietà di opzioni è ciò che lo rende la migliore scelta tra giocatori novelli ed esperti, soprattutto quando si prende in considerazione la anche le loro allettanti novità come i tornei Mystery Bounty. Questi tornei aggiungono quel tocco sorpresa che rende l’esperienza di gioco più entusiasmante! Fino alla fine del gioco, infatti, i giocatori non sapranno quale premio li aspetta e questo aumenta la suspence e l’adrenalina dei giocatori. Per questo, secondo diverse recensioni, è proprio questo il miglior sito dove divertirsi con il poker online .

In un posto sicuro

Giocare online rappresenta sicuramente un ottimo passatempo ma farlo in maniera sicura è senza dubbio un presupposto fondamentale. Ottenere la certificazione AAMS è un processo abbastanza lungo che prevede anche il passaggio attraverso fasi di controllo da parte dell’ADM che condurrà delle specifiche analisi tecniche, legali e finanziarie del provider, proprio per capire se è idoneo ad ottenere la certificazione e verificare la conformità alle normative .

Questo è un passaggio fondamentale anche in termini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Serve infatti anche monitorare tutte le transazioni, in entrata e in uscita oltre all’identificazione dei giocatori. Chiunque si iscriva ha infatti l’obbligo di caricare sulla piattaforma i propri documenti personali che vengono poi trattati e protetti scrupolosamente e che servono a censire i giocatori per assicurare l’impossibilità di truffe o di furto di eventuali dati personali.

Oltre a tutte queste adempienze obbligatorie il provider deve pagare tasse e diritti all’AAMS che sono calcolate in base alla normativa in materia di gioco d’azzardo. Si intuisce che, una piattaforma che paga diverse migliaia di euro per operare, ha tutto l’interesse che il gioco sia pulito ed i clienti soddisfatti. Per questa ragione la certificazione AAMS è sicuramente un indice di affidabilità ed una garanzia di sicurezza per i giocatori.

Conclusioni

Visto il suo sviluppo crescente, il gioco d’azzardo online oggi rappresenta una vera e propria industria in enorme crescita. E in parallelo a questa crescita stanno anche crescendo quei siti che offrono all’apparenza la stessa tipologia di giochi ma in maniera illegale. Oggi, infatti, solo alcuni provider sono in regola. Per gli utenti è comunque necessario prestare molta attenzione ai siti di gambling per cercare di affidarsi solo a quelli con tutte le certificazioni in regola. Il poker online è sì una forma di intrattenimento coinvolgente e divertente ma lo è davvero solo se si gioca su provider legali e affidabili. In Italia, ad esempio, la certificazione AAMS è uno dei primissimi segni di garanzia di affidabilità. Ottenere questa certificazione richiede un iter molto complesso di controllo di ogni aspetto del sito al fine di favorire un’esperienza di gioco entusiasmante per gli utenti. Ottenere queste certificazioni è un processo molto lungo e complicato e sono solo i siti più sicuri ad ottenerle. Gli utenti, per evitare di incappare in truffe ed avere brutte esperienze di gioco, devono controllare meticolosamente ogni sito sul quale intendono giocare e rivolgersi solo a quelli più affidabili.

Se anche tu vuoi godere di esperienze di gioco entusiasmanti e sicure, rivolgiti solo a piattaforme verificate in cui tutti i tuoi dati siano protetti e trattati nel rispetto delle regole e della normativa vigente. Il gambling è senza dubbio un ottimo modo per divertirsi ma affidarsi alla sicurezza deve essere condizione imprescindibile per tutti quegli utenti che vogliono godere del divertimento di questo gioco.