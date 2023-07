“Gioca” puntando il coltello alla gola degli amici: bloccato 12enne

Stava scherzando con gli amici stringendo tra le mani un coltello di circa 15 centimetri. Un ragazzo di 12 anni è stato sorpreso dai carabinieri a largo Berlinguer a Napoli. “Giocava” con alcuni coetanei, puntando la lama al fianco e alla gola di alcuni di loro, tra una risata e una battuta tratta dalle fiction più in voga in questo momento. L’arma è stata sequestrata e il minore è stato riaffidato ai genitori. A Marano i carabinieri hanno sorpreso un 42enne in strada con uno sfollagente di metallo e un coltello di circa 10 centimetri: è stato denunciato per porto abusivo di armi. Stessa sorte per un 24enne di Castellammare di Stabia che, addosso, nascondeva un tirapugni in acciaio.