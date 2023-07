In sella a minimoto a 8 anni, madre denunciata per abbandono

Una donna è seduta al tavolino di un bar e sorseggia una bevanda fresca, dà le spalle alla piazza. Dietro di lei, creando il panico tra i turisti e i pedoni, un bambino di 8 anni in sella ad una mini-moto da pista. E’ la scena che si sono trovati davanti i carabinieri in largo Berlinguer, nel pieno centro di Napoli, a pochi passi da via Toledo affollatissima di cittadini e visitatori. I militari hanno prima fermato il bambino, poi hanno trovato la madre, denunciandola per abbandono di minore. La mini-moto in questione era in grado di raggiungere almeno i 50 km/h, anche se rinchiusa in una carena più simile ad un giocattolo.