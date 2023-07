NOLA (nl) – Un 28enne di Acerra è morto all’ospedale di Nola dove era stato trasportato in gravissime condizioni dopo una lite avvenuta nel tardo pomeriggio nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono. Secondo le primissime indiscrezioni degli agenti del commissariato di Nola che indaga sull’accaduto, il litigio sarebbe scoppiato in un’area esterna al centro di Boscofangone per cause ancora da chiarire: il giovane è stato ferito a coltellate. È al vaglio della Procura della Repubblica di Nola la posizione dell’uomo ritenuto responsabile.