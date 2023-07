NOLA – “La gestione dei rapporti tra l’Istituto di Previdenza Sociale e i Commercialisti”, il titolo dell’interessante convegno che si è tenuto all’Hotel Radisson” di Nola. Confronto tra esperti organizzato in sinergia tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola e l’Inps. Obiettivo del partecipatissimo evento era quello di illustrare gli strumenti e i canali che l’Inps mette a disposizione dei commercialisti e dei contribuenti per semplificare il loro rapporto con l’Ente assistenziale e previdenziale.

Ad introdurre i lavori il presidente dell’Ordine di Nola, Felice Rainone, il Consigliere dell’Odec di Nola Domenico Molisso – delegato Area lavoro, e la direttrice della Filiale metropolitana Inps di Nola, Rossella Pellegrino. All’incontro erano presenti, tra gli altri, il Responsabile gestione del credito Roberto Volpe e Angelo Nunziata Responsabile dei flussi informativi Inps di Nola.

Nel corso del convegno, moderato da Giuseppe Di Gioia, presidente commissione Lavoro dell’Odcec Nola, i relatori Giuseppe Pecora -Presidio qualità flussi informativi, Rita Lombardi -Gestione del credito, Luca Scancariello -Vigilanza documentale e business e Alessandro Napolitano -Gestione del credito, funzionari dell’Inps di Nola, hanno illustrato le nuove normative con particolare riguardo sulle agevolazioni alle aziende, partendo dagli sgravi.

In particolare gli esperti si sono soffermati sulla “decontribuzione e sulla crisi di settore, proseguendo con il modello di accoglienza programmata e di tutti gli strumenti a disposizione dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti e dell’utenza in genere”. Ma per rendere il tutto più fluido e utile i relatori Raffaele Tammaro e Consiglia Scognamiglio entrambi commercialisti dell’Ordine di Nola, hanno avuto modo di porre ad esempio dei casi concreti.

“Il confronto tra gli esperti dell’Inps e i dottori commercialisti è stato particolarmente apprezzato dai professionisti presenti”, sottolineano gli organizzatori, “che hanno avuto modo di rappresentare il loro punto di vista sui servizi offerti dall’Ente di previdenza. E’ stata, infine, rappresentata la necessità di dare continuità al confronto avviato tra la Direzione della Filiale metropolitana Inps di Nola e l’Odcec, per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi e il contatto con i professionisti di settore”.