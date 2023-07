Nola, proclamati i primi laureati in Economia e Management alla Parthenope

Grande festa a Nola in occasione della cerimonia di proclamazione dei primi laureati triennali in Economia e Management della sede nolana dell’Università Parthenope. Saluti introduttivi affidati al rettore Antonio Garofalo, al sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi, al sindaco di Nola Carlo Buonauro ed al consigliere della Città Metropolitana Giuseppe Bencivenga.

‘E’ una giornata importante per l’Ateneo – ha sottolineato il rettore Garofalo – perché iniziamo a vedere concretizzato il nostro impegno nella città di Nola, è un privilegio per il nostro Ateneo poter essere qui ed investire su questo territorio che ha una lunga tradizione storica, culturale ed imprenditoriale. Ed il territorio sta rispondendo, l’anno scorso abbiamo registrato circa 500 immatricolati ma speriamo di crescere ancora, in meno di due anni sarà pronta la sede attualmente in costruzione ed anche per Nola sono previsti alloggi per gli studenti fuori sede’.

“Dopo aver partecipato a tante sedute di Laurea nella mia vita – ha poi sottolineato il sindaco Manfredi nel suo intervento – sono emozionato di poter intervenire ad una seduta proprio nella città di Nola, ringrazio la prestigiosa università Parthenope per l’impegno sul territorio”. “Le università campane – ha proseguito – sono un punto di riferimento nazionale ed internazionale, sono competitive ed attrattive. I giovani continuano a studiare in Campania e vengono anche da fuori regione, hanno però difficoltà a trovare le giuste opportunità di lavoro e sono costretti spesso ad emigrare. Questa – ha concluso il primo cittadino – è la sfida che abbiamo avanti a noi: fare in modo che i nostri ragazzi possano trovare le giuste opportunità a casa loro”.

Parole riprese anche dal consigliere Bencivenga: “Il compito della politica è quello di dare opportunità ai ragazzi, grazie a loro si possono vincere grandi sfide’. L’Università porta cultura e sviluppo – ha aggiunto il sindaco di Nola Buonauro, ricollegandosi alle parole del primo cittadino di Napoli e ringraziando l’Ateneo – Nola crede nei propri giovani e chiede cultura, come antidoto ad ogni forma di degrado”.

Presenti in sala anche i rappresentanti degli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti di Nola, del Cis e tante altre realtà territoriali vicine all’Ateneo nell’offrire tirocini formativi agli studenti. Oltre al corso di Economia e Management, partito tre anni fa, l’Università Parthenope ha attivato dall’anno scorso anche i corsi di Giurisprudenza, Ingegneria e Scienze informatiche per la Cybersecurity, Scienze Motorie.