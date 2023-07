SAN GIUSEPPE VESUVIANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – La “strage” senza fine. Altra morte sul lavoro in provincia di Napoli. A perdere la vita Raffaele Foresta, 59 anni, nato a Cicciano e residente a Roccarainola. L’uomo, dipendente di una ditta che opera nel campo dell’edilizia ad Ottaviano, è caduto nel primo pomeriggio di ieri poco dopo le 13 in un cantiere a San Giuseppe Vesuviano. Il 59enne è stato trasportato in codice rosso prima al “Santa Maria della Pietà” di Nola e subito dopo trasferito all’ospedale “del Mare” di Napoli. Troppo gravi le ferite riportate al bacino, alle costole e alla gamba: Raffaele Foresta è deceduto intorno a mezzanotte dopo un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Ottaviano.