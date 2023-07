Una mitraglietta calibro 9×19 di fabbricazione argentina con matricola abrasa, una pistola mauser semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa e un revolver Smith&Wesson calibro 28, anche questa con matricola abrasa. E ancora 57 cartucce di vario calibro. È quanto hanno trovato i carabinieri, nel quartiere napoletano di Secondigliano, nel corso di una vasta operazione di controllo disposta dal Comando provinciale di Napoli.

Numerose le perquisizioni che sono state eseguite. Le armi erano custodite in un appartamento completamente disabitato di Vanella Grassi. Una volta alll’interno i militari della Compagnia Stella si sono insospettiti quando hanno notato dei segni su una parte. E abbattuta la parete, grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco, in una intercapedine hanno rinvenuto un borsone con le armi e le munizioni. Le armi sono state analizzate e sottoposte ad accertamenti dattiloscopici, biologici e balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. Le indagini proseguono.