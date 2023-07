Tenta di strangolare una donna e abusa di lei: arrestato

Uno straniero di 28 anni è stato arrestato a Napoli per violenza sessuale e lesioni personali: è stato bloccato dalla Polizia, stava strangolando una donna mentre abusava di lei. E’ successo stanotte. Gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale della Questura di Napoli, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno udito delle urla provenire da un’abitazione dove hanno scoperto quanto stava accadendo. L’uomo è stato arrestato per violenza sessuale e lesioni personali; la donna affidata alle cure dei sanitari.