Appartamenti privati trasformati abusivamente in b&b e camere di hotel: succede ad Ischia dove i carabinieri della locale compagnia in questi giorni hanno intensificato i controlli sugli affitti abusivi, fenomeno diffuso sull’isola verde come in altre località turistiche. I militari hanno denunciato 3 persone: la prima, proprietaria di due immobili a Forio, aveva dato alloggio a 4 turisti stranieri senza fornire alcuna indicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

Denunciato poi un 70enne che aveva dato in locazione per il periodo estivo due appartamenti, sistemando complessivamente 8 turisti e denuncia anche per un 72enne che aveva trasformato la sua casa in un afittacamere, offrendo anche la colazione mattutina; nella abitazione sono stati trovati due turisti americani in soggiorno non dichiarato.