A Casamarciano i carabinieri forestali della stazione di Roccarainola hanno sequestrato un autocarro per trasporto illecito dei rifiuti. Il conducente del mezzo, un 58enne di Pomigliano d’Arco, è stato denunciato e l’autocarro con il trasporto di rifiuti speciali sottoposto a sequestro penale.

I militari lo hanno controllato nel corso di un servizio mirato alla gestione, raccolta e trasporto dei rifiuti. Durante i controlli i carabinieri hanno intercettato in via Olivella nel comune di Casamarciano un autocarro che trasportava rifiuti derivanti da attività edili. L’automezzo è risultato non avere la necessaria iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti e lo stesso veicolo non risultava inserito in nessuna autorizzazione legittimante tale attività, oltre a essere privo dell’assicurazione.

Secondo i militari si è configurata come attività di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, ed è quindi stata sanzionata secondo quando dal testo unico ambientale. Così è scattato il sequestro penale del veicolo, della carta di circolazione e dei rifiuti. Il conducente, invece, è stato segnalato all’autorità giudiziaria.