Questa notte i carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti in via Caserta a Cicciano, all’interno di un cantiere, per un incendio. In fiamme un autocarro Iveco Magirus intestato ai titolari della ditta edile impegnata nella costruzione di una villetta. Domate dai vigili del fuoco di Nola, le fiamme hanno lambito e danneggiato anche 3 bobcat. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice a cura dei carabinieri.