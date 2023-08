Colpito alla testa con una bottiglia di vetro: 43enne in ospedale

E’ stato colpito alla testa, forse con una bottiglia di vetro. I carabinieri indagano sul ferimento di un 43enne di Afragola, già noto alle forze dell’ordine. Sono stati militari della stazione di Casoria ad intervenire al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra. L’uomo ferito sarebbe stato colpito alla testa da uno sconosciuto in via Pietro Nenni. Sul posto i militari hanno trovato evidenti tracce di sangue sull’asfalto, senza rinvenire alcuna arma. Il 43enne è in stato confusionario. Indagini in corso per chiarire dinamica.