Ennesima tragedia sulle strade del Nolano. Nella tarda serata di ieri i carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti a via Nazionale delle Puglie nel territorio del comune di Comiziano per un incidente stradale.

Poco prima e per cause in corso di accertamento, Salvatore Sirignano, un 44enne di Visciano mentre era alla guida di una Ducati Scrambler perdeva il controllo del mezzo impattando contro una Ford Fiesta con a bordo un pensionato del posto.

Il 44enne è stato trasferito dal personale del 118 nell’ospedale Santa Maria della pietà di Nola dove è deceduto poco dopo. I carabinieri hanno sequestrato i mezzi coinvolti nell’incidente. La salma è stata sequestrata per l’autopsia a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per ricordare Salvatore chiamato affettuosamente “Tore o boss”.