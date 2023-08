Nola, durante gli scavi riemerge un quartiere di epoca medievale

La Soprintendenza Abap per l’area metropolitana di Napoli sta portando alla luce un sito archeologico di grande interesse alla periferia di Nola. La scoperta, avvenuta nel corso di indagini preventive nell’area di realizzazione di un edificio nell’area dell’anfiteatro Laterizio, potrebbe aiutare a ricostruire la storia della città fondata nell’VIII secolo a.C.

I numerosi frammenti di ceramica rinvenuti testimoniano la frequentazione dell’area fino ai secoli XII-XIII, quando fu allestito un quartiere dell’artigianato, con l’impianto di calcare per la trasformazione in calce di elementi architettonici e sculture composte da marmo e calcare. Una di queste ha restituito la statua di un togato di età romana, priva della testa, rotta in due al centro, ma ricomponibile e i resti di un cane di taglia piccola.

“Nola è un territorio di grande interesse in Campania, insieme a Cuma e Capua, che impegna un ampio arco temporale. “Gli importanti rinvenimenti recenti, riconducibili al primo Medioevo, ne sono testimonianza. Le ricerche, attualmente in corso, vedono la Soprintendenza impegnata in prima linea nella tutela attiva e tempestiva di nuovi rinvenimenti archeologici e sepolture che vanno dal VI al VII secolo d.C. spiega il soprintendente Mariano Nuzzo.

Gli scavi in corso accendono una luce sui secoli del primo Medioevo nolano con la scoperta di sepolture databili tra il VI e il VII secolo. Nola attraversa tutti i secoli del mondo antico ricoprendo un ruolo di rilievo nella regione. La Soprintendenza proseguirà le indagini fino a coprire l’intera area, aprendo alla possibilità di valorizzare sul sito le nuove scoperte.