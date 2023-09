La 149° edizione dell’incendio del Campanile al santuario di Madonna dell’Arco sarà trasmesso in diretta tv. Appuntamento domani 9 settembre a partire dalle 21 su TV Luna ch 83 del digitale terrestre. Sarà possibile seguire in diretta l’evento su tv e sul sito www.tvluna.it Si tratta del momento finale della Festa dell’Incoronazione e attira, ogni anno, migliaia di persone per assistere ad uno spettacolo pirotecnico unico che simula l’incendio del santuario. Conducono Gabriella Bellini e Tommaso Fichele, con l’intervento di Ivana Marcellino. La regia televisiva è affidata a Francesco Busiello, mentre l’organizzazione tecnica è curata alla MF Produzione Video.