Maltempo, allagamenti e criticità in Campania: disagi nel Nolano

Dal Napoletano al Sannio, dal Casertano all’Irpinia: la pioggia di queste ore non risparmia la Campania dove la Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità gialla per temporali fino alle 9 di domani mattina. Le precipitazioni, al momento, stanno determinando allagamenti e situazioni di criticità in gran parte della regione. Squadre di volontari sono in azione in tutti i territori interessati. Le situazioni per le quali è stato necessario un supporto delle organizzazioni di volontariato, al momento, sono Bacoli, Torre del Greco, Cercola, Terzigno, Pollena Trocchia e Somma Vesuviana in provincia di Napoli; Caserta, Carinaro, Casal Di Principe, Macerata Campana, Portico di Caserta, Lusciano, Santa Maria Capua Vetare e Piana di Monteverna, in provincia di Caserta; Solopaca e Pontelandolfo in provincia di Benevento. Disagi anche in parecchi comuni del Nolano: situazione critiche e cicliche a Cicciano e Nola (la foto in evidenza si riferisce a via Croce del Papa). Su tutta la regione potranno verificarsi ancora verificarsi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione. Saranno possibili grandine, fulmini e raffiche di vento.

Situazione critica si registra a Caserta e provincia con grandinate e nubifragi in vari comuni della provincia; numerosi gli allagamenti di strade, sottopassi e garage, gli alberi caduti e i disagi per gli automobilisti. A Caserta, il Comune ha invitato la cittadinanza a evitare spostamenti. “In seguito della bomba d’acqua che ha interessato la nostra città – l’avviso – il Comune di Caserta invita i cittadini a mantenere la massima prudenza, evitando di uscire di casa se non strettamente necessario”. Strade come fiumi a Marcianise, ad Aversa e nel suo hinterland, come Casaluce e Casal di Principe. Il maltempo che in queste ore sta interessando il Napoletano sta creando problemi anche alla circolazione ferroviaria della Circumvesuviana. Causa allagamenti, la stazione di San Giorgio Cavalli di Bronzo è inibita al servizio viaggiatori. Diversi i treni in ritardo. Il servizio funiviario per il Monte Faito è momentaneamente sospeso. Interrotta la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino.