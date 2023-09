Luigi Nusco, presidente e amministratore delegato di Nusco, società nolana attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, Pvc, alluminio e ferro, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato per sopraggiunti motivi personali, rimettendo tutte le deleghe assegnategli.

L’amministratore Michele Nusco assumerà i poteri precedentemente assegnati all’amministratore delegato e il cda continuerà il proprio mandato, assicurando “lo svolgimento del percorso strategico del Gruppo fino alla sua naturale scadenza, prevista con l’assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023”. Inoltre, il cda provvedera’ alla sostituzione dell’amministratore Luigi Nusco mediante il sistema di cooptazione, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Sul mercato Egm, ieri i titoli della società hanno perso il 6% a 0,94 euro.