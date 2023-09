Posizionarono un cassonetto dei rifiuti al centro della carreggiata per costringere un automolbilista a rallentare la sua corsa e poi a minacciarlo, armi in pugno, per costringerlo a lasciare l’auto e a consegnare il denaro. Il fatto è accaduto lo scorso febbraio al rione Conocal, nel quartiere Ponticelli, a Napoli. Gli agenti della squadra mobile della questura di Napoli hanno arresto oggi 4 giovani 20enni. Gli elementi acquisiti nell’immediatezza dei fatti sono stati corroborati dagli esiti delle perquisizioni domiciliari effettuate il giorno successivo presso le abitazioni di due degli indagati dove sono stati rinvenuti gli abiti indossati durante la rapina. Inoltre, gli stessi e un altro complice hanno reso spontanee dichiarazioni autoaccusatorie, in presenza dei loro difensori. Infine, dall’analisi dei telefoni cellulari è emerso che al delitto avrebbe partecipato anche il quarto soggetto. La rapina fu ripresa da un residente con un telefono cellulare e il filmato è stato diffuso in vari social network.