Nonostante la relazione fosse da tempo finita, il rancore ha preso il sopravvento. Armatasi di un coltello a serramanico, la 30enne è scesa in strada di notte a Gesualdo, in provincia di Avellino, e dopo aver individuata l’auto parcheggiata dell’ex marito, ha squarciato le gomme. La donna è stata colta in flagrante da una pattuglia dei carabinieri che l’hanno denunciata per danneggiamento e porto abusivo di arma.