Turista di 43 anni investita e uccisa: indagato 68enne di Pomigliano

Tragedia a Sessa Aurunca dove una turista di 43 anni, residente a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, è stata investita e uccisa da un’auto il cui conducente, un uomo di 68 anni di Pomigliano d’Arco, si è fermato e sotto choc ha chiamato i carabinieri. “Non l’ho vista affatto”, ha detto ai militari della compagnia di Sessa Aurunca. La donna, è emerso, stava attraversando la statale Domiziana, in un punto senza illuminazione pubblica, quando è stata centrata dalla vettura del 68enne, ed è morta quasi sul colpo. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e il conducente è stato iscritto nel registro degli indagati.