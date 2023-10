Cicciano, giornata mondiale dell’alimentazione: esperti a confronto

Nella giornata mondiale dell’alimentazione l’amministrazione comunale di Cicciano ha promosso un convegno sul concetto della buona tavola per promuovere l’eccellenza dei prodotti locali e genuini e l’inclusione sociale ed alimentare sia nelle scuole che nelle case. L’appuntamento è per lunedì 16 ottobre alle 10 nella sede di via Giordano Bruno dell’istituto alberghiero “Carmine Russo” di Cicciano.

Dopo i saluti del primo cittadino Giuseppe Caccavale, interverranno Sabrina Capasso, dirigente scolastico dell’istituto alberghiero “Carmine Russo” di Cicciano; Giacomo Vitale, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo statale “Bovio-Pontillo-Pascoli” di Cicciano e Vincenzo Falco, dirigente scolastico dell’istituto alberghiero “Isis de Medici” di Ottaviano. I tre dirigenti scolastici si soffermeranno a parlare della buona tavola, su quanto è importante formare ed orientare i ragazzi a comprendere l’importanza di scegliere e proporre un’accurata scelta dei prodotti alimentari per un corretto e sano stile di vita, l’impegno ad orientarli a scegliere prodotti eco-sostenibili nell’ambito dell’alimentazione. Il dibattito, moderato da Nello Lauro, giornalista del “Il Mattino”, continuerà con gli interventi di Nunzio Siani, presidente Aic, Associazione italiana della celiachia Campania, che parlerà dell’impegno dell’associazione nel sociale e nelle scuole, per sensibilizzare la necessità di promuovere l’eccellenza e l’inclusione sulle nostre tavole; di Luigi Vitiello, presidente Urcc, Unione regionale cuochi della Campania che parlerà di buona cucina e di temi molto sensibili, quali i disturbi fisici, le intolleranze alimentari, le giuste cotture, l’impegno a promuovere prodotti a km zero; di Raffaele Cerciello, vicepresidente Caritas Diocesana Nola che affronterà il problema degli sprechi alimentari; di Raffaele Roberto, presidente della condotta “Slow Food Agro Nolano” che relazionerà a promozione e la sensibilizzazione alla scelta ed all’utilizzo dei prodotti genuini ed a km zero con le conclusioni di Angela Ferone, delegata alla Salute del Comune di Cicciano. Al termine del convegno è prevista una degustazione di pane ed olio preparata dai ragazzi dell’istituto alberghiero “Carmine Russo”.