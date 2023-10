Condannato per pornografia minorile, arrestato nel Nolano

Deve scontare 4 anni e un mese di reclusione per pornografia minorile ed atti sessuali con minorenne, reati commessi a Penne, in provincia di Pescara, nel 2018: l’uomo, un ventottenne di Portici, è stato rintracciato dalla polizia presso una struttura ricettiva a San Vitaliano. Il provvedimento per la carcerazione, emesso mercoledì dalla Procura di Pescara (Ufficio esecuzioni penali), è stato eseguito ieri dagli agenti del commissariato di Portici-Ercolano.