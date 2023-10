Eccellenza, il Nola spreca: con il Capri allo Sporting è solo pari

Il Nola non trova la seconda vittoria consecutiva stagionale in casa (terza, se si considera la Coppa) e col Capri non va oltre l’1-1. Mister Sanchez conferma la formazione delle ultime gare ma inserisce dall’inizio Marin al posto di Caliendo. Il Nola spinge dall’inizio e si fa sotto con un tiro di Biason dalla distanza al 16′, la conclusione però va di poco fuori nei pressi del sette. 5 minuti più tardi occasione colossale per i bianconeri: cross di Biason che pesca il “ninja” Esposito in area piccola, il numero 10 nolano fa partire un tiro a botta sicura ma l’ex Torino si supera e salva. Al 24′ Nola in vantaggio: cross in area, la palla galleggia fuori e arriva nei pressi di Samb che fa partire un siluro che non lascia scampo a Torino. Il Nola è padrone del campo e per vedere il primo lampo del Capri bisogna attendere il 44′ con Izzo che fa partire una conclusione da ottima distanza che finisce di poco alta sulla traversa. Nella seconda frazione il Capri è più arrembante e

va subito vicino alla rete al 4′ ancora con Izzo che calcia dalla distanza, Somma però è attento e devia in angolo. L’azione è però il preludio al gol: dopo 4′ il Capri trova il pari con Ciranna direttamente da punizione da oltre 30 metri, la sfera galleggia in area senza che nessun calciatore possa deviare e si insacca rimbalzando sotto la traversa. Il Nola accusa il colpo ma 5′ più tardi con Corbisiero che si gira in un fazzoletto in area e calcia al volo, il pallone va però di poco alto sulla facendo solo gridare al gol. Il Capri a questo punto serra i ranghi e chiude ogni varco. In pieno recupero Grasso potrebbe regalare la vittoria al Nola ma la sua conclusione in avvitamento da ottima posizione non centra la porta. Quattro punti per il Nola in 4 gare, tra tre giorni i bianconeri scenderanno nuovamente in campo allo Sporting: arriva l’Albanova per il turno di Coppa Italia Eccellenza.

DICHIARAZIONI – “Il pareggio alla fine è meritato ma dobbiamo migliorare molto – ha dichiarato mister Luigi Sanchez – Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, soprattutto nella prima mezz’ora, ma nella seconda frazione abbiamo fatto cose che non abbiamo provato e per le quali non ci siamo preparati. Questo è sbagliato. Noi siamo efficaci solo quando facciamo quello che è nei nostri principi. Dobbiamo lavorare in questa direzione”. “Contento per il gol ma non per il risultato e per il mio gesto – ha dichiarato Amadou Samb – Togliendo la maglietta dopo il gol già dopo pochi minuti ho creato un danno alla squadra e non dovevo. Avevano bisogno di me, mi dispiace per questo. In ogni caso torneremo a lavorare sodo e dimostreremo che siamo una

squadra forte”.

IL TABELLINO

NOLA – CAPRI 1-1

Nola 1925: Somma, Dentice, Petrarca, Maraucci, De Angelis (87′ Grasso), Biason, Samb (39′ Caliendo, poi

sostituito al 72′ da Guadagni), Marin, Corbisiero (63′ Capuozzo), F. Esposito, G. Esposito. A disposizione:

Angarelli, Pantano, Pissinis, D’Ascia, Mazzucchiello. Allenatore: Luigi Sanchez.

Capri: Torino, Cavallini, Pezzullo, Campanile, Oliva, Tassiero (95′ Nappo), Navarrete (72′ Menna), Ciranna

(65′ Ruggiero), Cacciottolo, Giliberti (50′ Gaye), Izzo (61′ Pelliccia). A disposizione: Sacchettino, Quadro,

Buondonno, Solitro. Allenatore: Felice Rea.

Arbitro: Castello di Ercolano (assistenti Acunzo di Castellammare di Stabia e Mauriello di Frattamaggiore).

Reti: Samb 24′ (N), Ciranna 53′ (C).

Note: ammoniti Samb, Biason, G. Esposito e Capuozzo per il Nola; ammoniti Torino, Oliva, Izzo, Menna e

Gaye per il Capri.