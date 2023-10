Il Nola fa bella figura e porta a casa un risultato importante. L’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza, infatti, finisce 0-0 allo Sporting Club ma i nolani hanno giocato in dieci per almeno 80 minuti. A Nola era ospite l’Albanova, nel remake (ma a campi invertiti) della sfida che aveva dato inizio al campionato delle due compagini. Mister Sanchez fa turnover ma non stravolge i piani: convocazione per il neo acquisto Gennaro De Rosa (ex Angri), in campo D’Ascia, Angarelli, Guadagni, Pantano, Pissinis e Caliendo rispetto all’11 di domenica col Capri. I nolani partono bene ma finiscono in 10 già al 10′: scontro tra D’Ascia e un calciatore casalese, per il direttore di gara c’è troppa violenza nel gesto del giovane difensore nolano nella reazione e scatta il cartellino rosso.

I bianconeri però non si arrendono e hanno un’occasione già al 20′: De Angelis imbecca Samb che arriva in area in posizione defilata, il suo tiro però non è efficace. La prima frazione si chiude senza grandi emozioni. Nel secondo tempo l’Albanova tenta di chiudere i conti e sfruttare la superiorità ma le velleità di vantaggio si infrangono contro una traversa di Orefice al 49′ colpita dopo un colpo di testa in girata. Alla mezz’ora della seconda frazione è il Nola, invece, ad andare ad un passo dal vantaggio: il “ninja” Esposito si incunea nell’area avversaria e tira in porta, Sorrentino è miracoloso e salva con la mano di richiamo, sulla ribattuta Caliendo cerca il gol ma Sorrentino è ancora provvidenziale e chiude la saracinesca. Il Nola non riesce più a far tremare l’Albanova dopo questa occasione ma tiene bene il campo e porta a casa un risultato importante. Ora i ragazzi di mister Sanchez torneranno al lavoro per la sfida in campionato con l’Ercolanese tra pochi giorni, in attesa della gara di ritorno a Casal di Principe.

DICHIARAZIONI – “Nel calcio ci sono gli inconvenienti del momento e questa espulsione dopo dieci minuti ci ha messo in difficoltà – ha dichiarato mister Luigi Sanchez – Questa squadra vuole essere sempre all’altezza della sua tifoseria e vuole regalargli soddisfazioni. Oggi volevamo fare la nostra gara e sono comunque soddisfatto della gara dei miei ragazzi. Abbiamo ancora dei blackout, dobbiamo lavorare, ma i reparti hanno lavorato bene e sono contento. A Nola anche le amichevoli sono importanti, quindi io nella Coppa ci credo e i ragazzi si impegneranno in questa competizione”. “Purtroppo oggi la gara non si è messa nella direzione che volevamo ma abbiamo dimostrato che vogliamo onorare al massimo questa competizione – ha dichiarato Giovanni Pantano – Dal campo, tuttavia, non mi è sembrato un contatto da rosso quello di D’Ascia ma un contatto reciproco. Non possiamo ritenerci pienamente soddisfatti. Il Nola deve cercare di vincere tutte le partite. Testa alla prossima”.

Coppa Italia Eccellenza Ottavi (Andata)

NOLA – ALBANOVA 0-0

Nola 1925: Angarelli, Dentice, D’Ascia, Pantano, Pissinis, De Angelis, Samb (61′ Biason), Caliendo, Guadagni (54′ Petrarca), Marin (74′ De Rosa), F. Esposito (85′ Capuozzo). A disposizione: Somma, Corbisiero, G. Esposito, Manzi, Mazzucchiello. Allenatore: Luigi Sanchez.

Albanova: Sorrentino, Sparano, Percope (59′ De Rosa), Falco (61′ Fontanarosa, poi sostituito al 76′ da Mele), Tommasini, Solpietro, Longobardi, La Montagna (67′ Volpicelli), Infimo, Cestrone, Orefice (61′ Grezio). A disposizione: Accardo, Varchetta, Balzano, Minicone. Allenatore: Pasquale Bovienzo.

Arbitro: Russo di Torre Annunziata (assistenti Capasso di Ercolano e Arcella di Frattamaggiore).

Note: ammonito Capuozzo per il Nola; ammoniti Orefice e La Montagna per l’Albanova; espulso D’Ascia per il Nola.