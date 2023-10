Investita da autovettura in piazza: 85enne muore nel Casertano

Una donna di 85 anni, Maria Giuseppa Di Bona, ha perso la vita a Casal di Principe dopo essere stata investita da un’auto. La tragedia è avvenuta ieri in piazza Villa. Sembra che la vittima stesse camminando per far rientro a casa quando è stata investita da un’auto guidata da una donna di 44 anni, che si è fermata allertando immediatamente i soccorsi. L’anziana è rimasta incastrata sotto le ruote della vettura, ed è deceduta per la gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo quanto accaduto.