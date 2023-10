Libri e Cultura, il Premio Cimitile sbarca in Lombardia

Si terrà sabato 21 ottobre alle 17.30 presso Villa Mylius, largo Lamarmora, 26 –Sesto San Giovanni in provincia di Milano, la presentazione del romanzo “La strategia dell’attenzione” di Marco Ponzi – Guida Editori.

L’Europa del 2050 è lo scenario (stravolto da rivoluzioni culturali e tecnologiche) in cui si sviluppa la vicenda di Liborio Epis ed Elisabetta Covi, entrambi inconsapevolmente sulle tracce dei loro genitori, e non solo. La loro storia è il paziente assemblaggio di un puzzle i cui tasselli sono i personaggi stessi e la cui immagine d’insieme si rivelerà solo alla fine della loro ricerca. La vita e l’amore richiedono attenzione.

Marco Ponzi vive e lavora in provincia di Milano, città che gli ha dato i natali. È autore di quattro romanzi: “Perché diffidare degli assistenti di volo” (2011), “L’accento sulla A” (2019), “Le aspirazioni mortali” (2022) e “La strategia dell’attenzione” (2023). Ha pubblicato numerosi racconti e poesie presenti in diverse antologie e riviste letterarie.

Il manoscritto è risultato vincitore della sezione inedita di narrativa della XXVIII edizione del Premio Cimitile 2023 che si è svolta il 17 giugno scorso a Cimitile e trasmessa su Rai 2 a luglio, ora disponibile su Rai Play e sul canale Youtube del Premio Cimitile. La rassegna letteraria nazionale crea un trait d’union tra l’arte e la scrittura e ogni anno, nello splendido complesso delle Basiliche Paleocristiane, premia uno scrittore emergente non solo con il Campanile d’Argento, tradizionale emblema del santuario martiriale di San Felice, ma con la pubblicazione del testo per le pagine d’autore della centenaria casa editrice “Guida” di Napoli, dando la possibilità ad autori emergenti di vedere pubblicata la propria opera. In ventotto anni, il Premio Cimitile ha “laureato” ventotto scrittori.

Alla presentazione saranno presenti Felice Napolitano, presidente della Fondazione Premio Cimitile; Elia Alaia, presidente dell’associazione “Obiettivo III Millennio”; Ermanno Corsi, giornalista, scrittore, presidente del Comitato scientifico del Premio Cimitile; Armando Semplice, presidente dell’associazione “Amici della Biblioteca” di Bresso; Marco Ponzi, Scrittore. Coordinerà: Luciana Cerasi, promotrice culturale.

L’evento viene così ad assumere un’evidente valenza di interscambio culturale tra Milano e Cimitile. Un’opportunità per promuovere il libro, la lettura, la letteratura, il Premio, la cittadella santa di Cimitile, il nostro territorio e la Regione Campania.

Una circostanza favorevole all’incontro e allo scambio, dunque, un’occasione non solo per conoscere un nuovo autore ma anche per confrontarsi e crescere partendo dalla cultura.