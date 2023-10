“Napoli svelata”, 24 Grana e Epo in concerto al “Campania”

Giovedì 26 ottobre a partire dalle ore 18, in piazza Centrale e in piazza Campania, appuntamento con due gruppi che hanno fatto la storia della musica indipendente e con un evento che farà scoprire e conoscere tutto il gusto della tradizione enogastronomica campana.

Live Music in Piazza Campania – Alle 22 in piazza Campania il live show dei 24 Grana, una band storica, in tour anche oltre i confini nazionali, tra Francia, Spagna, Slovenia, Svizzera e, nel 2004, anche in Giappone, senza mai perdere le sue radici napoletane. Dopo un lungo stop, la loro musica ritorna a far ballare nel 2020 con il brano inedito “A raccolta”. Il loro sound unisce l’energia tribale con il digitale in una miscela di dub, reggae e rock.

Sul palco anche gli Epo, un gruppo che lascia il segno con la sua musica ricercata e che fornisce una chiave di lettura nuova e attuale. Un progetto particolare che nasce nel 2000 dall’incontro tra la sensibilità artistica del chitarrista e autore Ciro Tuzzi e le idee del produttore e tastierista Mario Conte. Nel 2002 danno alle stampe il loro disco d’esordio “Il Mattino Ha L’Oro In Bocca”; calcano poi il palco del Premio Ciampi, conseguendo il terzo posto al premio “Fuori dal Mucchio” per il miglior album d’esordio.

Il preshow pomeridiano in piazza Centrale – Dalle 18 in piazza Centrale “Sapori Svelati”, l’evento che permette di assaggiare tutti i prodotti del patrimonio enogastronomico campano, scoprire e celebrare i sapori più buoni della nostra Terra. Un sommelier dell’associazione Nartea guiderà gli ospiti ad una degustazione di vini passiti e formaggi.