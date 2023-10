Nola, alla Mondadori arriva lo scrittore Riccardo Bertoldi

C’è anche la città di Nola tra le dieci città d’Italia del tour promozionale dello scrittore Riccardo Bertoldi. L’autore sarà domani, giovedì 19 ottobre, presso il caffè letterario della Mondadori di Nola in piazza Marconi a partire dalle 14 C’è anche la città di Nola tra le dieci città d’Italia del tour promozionale dello scrittore Riccardo Bertoldi. L’autore sarà domani, giovedì 19 ottobre, presso il caffè letterario della Mondadori di Nola in piazza Marconi a partire dalle 14

Per l’occasione firmerà le copie del suo ultimo libro edito da Rizzoli “Ovunque io sia”. All’evento parteciperà anche una rappresentanza degli alunni del liceo classico statale Giosuè Carducci di Nola che ha aderito al progetto “Autori in libreria” dello store nolano. Un romanzo dalla forza emotiva dirompente per riprendere in mano la propria vita e tornare a sognare. Attraverso gli occhi di Rebecca, Riccardo Bertoldi racconta infatti la storia d’amore più potente di tutte, quella per noi stessi.

L’iniziativa rientra nell’ambito degli appuntamenti promossi dal caffè letterario diretto dalla giornalista Autilia Napolitano e che, per il mese di novembre, vedrà un calendario ricco di eventi per festeggiare il primo anno di attività (19 novembre). Intanto sabato 21 ottobre sarà la giovane scrittrice napoletana Anna Zarlenga ad animare il vivace salotto culturale con il suo libro “Fidanzato Part Time”. In questo caso l’appuntamento è alle ore 18.30.