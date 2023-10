Proprietarie di case e terreni ma incassano reddito cittadinanza

Due donne di Castelfranci, in provincia di Avellino, sono state denunciate per truffa dai carabinieri per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Erano riuscite a produrre un Isee ai limiti della soglia prevista per ottenere il beneficio omettendo di comunicare di essere proprietarie di abitazioni e di diversi terreni. La somma incassata, oltre 5.300 euro, dovrà essere restituita. Nel 2022 a Castelfranci erano state denunciate dodici persone che dopo aver trasferito fittiziamente la residenza nel centro altirpino e costituito un nuovo nucleo familiare attraverso la presentazione di un Isee nullo, hanno incassato indebitamento l’assegno mensile.