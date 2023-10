Tufino, una settimana di preghiera con la Madonna dell’Ascolto

Una settimana di preghiera e di contemplazione della parola di Dio. È quella che si appresta a vivere la comunità parrocchiale di Tufino che questa mattina accoglie la Madonna dell’Ascolto per vivere, dal 15 al 22 ottobre, sette giornate di animazione mariana e missionaria. “Attraverso Maria, spiega don Angelo Schettino, vivremo un evento di evangelizzazione: vogliamo che l’ascolto della parola di Dio divenga lo stile ordinario delle famiglie cristiane di Tufino”.

Dopo l’accoglienza in piazza Gragnano con i saluti del parroco e del sindaco, è prevista una breve processione verso la chiesa dove al termine della celebrazione eucaristica ci sarà la testimonianza della signora Cira Napoletano. Durante tutta la settimana ci saranno centri di ascolto della parola di Dio in alcune famiglie del paese e ci saranno anche momenti di riflessione sul tema dell’ascolto nelle scuole cittadine. “Considerati gli eventi drammatici di questi ultimi giorni, inoltre, conclude don Angelo Schettino, la nostra preghiera in questo particolare momento storico è per la pace in Palestina e in Ucraina”.