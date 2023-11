Aurora Baruto, l’influencer incontra i fan al “Campania”

Aurora Baruto, la giovanissima star dei social, con più di 4 milioni di follower su TikTok e oltre un milione su Instagram, venerdì 10 novembre sarà al centro commerciale “Campania” di Marcianise.

L’influencer dalle 17.30 in piazza “Campania” sarà protagonista di un Talk Show, nel corso del quale risponderà alle domande inviate proprio dai suoi followers su Instagram e TikTok. A seguire incontrerà i fan in un Meet&Greet per scattare delle foto con loro.

Nata ad Adria, in provincia di Rovigo, il 17 ottobre 2003, Aurora sin da piccola ha praticato danza classica, hip hop e ginnastica artistica e oggi fa parte della Stardust House, una popolare abitazione dove vivono alcuni dei tiktoker più giovani e promettenti d’Italia. Grazie ai suoi video pov su TikTok e al suo talento comico, oggi è uno dei personaggi più seguiti e richiesti dai giovani. Per accedere all’incontro esclusivo con Aurora è necessario scaricare l’app Io&Campania ed essere in possesso del pass che potrà essere ritirato dalle 10 dell’8 novembre presso l’info point di piazza Centrale.