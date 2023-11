Casamarciano si prepara ai festeggiamenti del 23 novembre in onore del patrono San Clemente l papa e martire. Come ogni anno il momento più atteso e sentito dalla comunità è il suggestivo rito della “catena di San Clemente” durante il quale la statua del patrono viene portata fuori dalla parrocchia e trasportata fino all’originaria chiesa posta sulla collina che prende il nome del santo: durante questo percorso i fedeli si stringono in una lunga catena umana tenendosi per mano.

Come ormai avviene da quasi 10 anni la pagina “Festa patronale San Clemente l Papa e Martire Casamarciano Na” seguirà in diretta i momenti salienti della festa. La Prolo Loco Hirya guidata dal presidente Annamaria Angelillo insieme a don Marco Antonio Napolitano hanno dato vita ad un percorso con storia e foto della vita, culto e tradizione del santo patrono che nei giorni 22 e 23 novembre sarà esposto in piazza Umberto I: “Un’esperienza che punta a tramandare alle nuove generazioni la festa e il culto del santo” spiegano gli organizzatori.

Mercoledì 22 sarà rinnovata un’altra importante tradizione di suoni e folklore -in antichità la “Riana”- per annunciare che la festa è vicina. Giovedì 23 messa dalle 9,30 presieduta dal vesvovo di Nola Francesco Marino. Poi sono previsti uno spettacolo pirotecnico diurno mentre in serata i festeggiamenti in piazza Umberto I saranno accompagnati dalla musica del “Gran concerto bandistico Città di Noicattaro” diretto dal maestro Carannante.