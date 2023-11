Un 38enne di Nusco, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. L’uomo teneva chiusa in casa la convivente e uno dei due figli minori e, come emerso dalle indagini, in preda a continui stati di alterazione, aveva più volte minacciato di morte la convivente con un coltello. I militari sono intervenuti nell’abitazione della coppia dopo una segnalazione al 112.