Eccellenza, nasce la zona Nola: Grasso firma il blitz a Pozzuoli

Il Nola ha un cuore enorme. Quarta vittoria consecutiva, seconda per 1-0 e ancora una volta nei minuti di recupero. Al “Domenico Conte” di Pozzuoli andava in scena una delle partite di cartello del girone A di Eccellenza Campania, si affrontavano Puteolana e Nola ma a porte chiuse. Mister Sanchez deve fare a meno di Maraucci e Francesco Esposito e getta nella mischia Capuozzo e il ritrovato Samb. La gara si mostra subito contratta ma tignosa: dopo 3 minuti Samb viene atterrato da una gomitata sulla linea laterale ma per il direttore di gara è fallo di gioco ed è solo giallo. Il Nola si chiude bene e amministra, la Puteolana non trova sbocchi ma al 26′ fa paura: Pisani si trova la palla in area e calcia ma Petrarca si immola e devia in corner.

Il match prosegue in maniera equilibrata per tutta la frazione di gara ma nel secondo tempo si infiamma. Al 51′ il Nola è pericoloso con Marin sugli sviluppi di un corner ma Pirone è bravo e salva. Al 59′ il giro di boa della gara: in area di rigore Battaglia viene strattonato, penalty per la Puteolana, dal dischetto va Pisani ma Somma è prodigioso e para. I granata, a questo punto, si lanciano in attacco ma è il Nola, soprattutto in contropiede, a rendersi pericoloso. Allo scoccare delle metà della seconda frazione tensione tra le panchine: Aliperta punta Samb, volano parole grosse ma per l’assistente anche il calciatore del Nola è sanzionabile e volano i cartellini rossi per entrambi. A 8′ dalla fine Corbisiero ha la palla del vantaggio in contropiede ma in posizione defilata tira cadendo e la palla sfiora il palo. L’azione però è solo il preludio al gol: minuto 92, Corbisiero avanza superando Battaglia e tira da corta distanza, Pirone si distende e para ma la palla finisce sui piedi di Grasso che è glaciale e segna: 1-0 allo scadere, gioia incontenibile per i nolani e partita chiusa. Ora i ragazzi di mister Sanchez torneranno a lavorare in vista della gara casalinga di domenica con l’Afragolese.

DICHIARAZIONI “- Il Nola è questo, ho un gruppo fantastico – ha dichiarato mister Luigi Sanchez – Oggi abbiamo vinto contro una squadra fortissima con individualità importanti. È una vittoria che vale doppio perché avevamo diverse assenze e tutti si sono spesi fino all’ultimo briciolo di forze. Stiamo recuperando terreno, ora ci aspetta una squadra altrettanto forte come l’Afragolese. Ci riposeremo e poi l’analizzeremo lucidamente”.

“Bellissima emozione per me – ha dichiarato Gaetano Grasso – È stato un periodo difficile per me ma ne sto uscendo, per questo ringrazio la mia famiglia, il mister ma soprattutto il gruppo che si è dimostrato coeso”.

IL TABELLINO

PUTEOLANA – NOLA 0-1

Puteolana: Pirone, Laringe, Pisani (74′ Prisco), Amelio, Vitale (62′ Cappa), Alvino (80′ Catinali), Rinaldi (68′ Calone), Pontillo, Rosolino (57′ Puzone), Battaglia, Guglielmo. A disposizione: Russo, Aliperta, Franchino, Sanguinetti. Allenatore: Ivan De Michele.

Nola 1925: Somma, Pissinis, Pantano, D’Ascia (90′ Grasso), De Angelis, Petrarca, Biason, Samb (74′ Corbisiero), Marin, Capuozzo (59′ Caliendo), G. Esposito (86′ Mazzucchiello). A disposizione: Angarelli, Manzi, Guadagni, Maraucci, De Rosa. Allenatore: Luigi Sanchez.

Arbitro: Travaini di Busto Arsizio (assistenti Fusco di Frattamaggiore e Sannino di Torre Annunziata).

Rete: Grasso 92′ (N)

Note: ammoniti Caliendo, Corbisiero, Grasso e Marin per il Nola; ammoniti Vitale e Rinaldi per la Puteolana, espulsi in panchina Samb per il Nola e Aliperta per la Puteolana.

CLASSIFICA GIRONE A: Real Acerrana 25, Afragolese 20, Pompei 18, Puteolana e Nola 17, Albanova 16, Anacapri e Montecalcio 15, Real Forio 14, Mariglianese 11, Savoia e Castelvolturno 10, Ercolanese e Quarto Afrograd 9, Pomigliano e Real Aversa 6, Rione Terra 4, Casoria 0. * tre punti di penalizzazione