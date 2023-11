Eccellenza, Nola raggiunto all’ultimo secondo: pari con l’Afragolese

Tanta amarezza per il Nola che vede sfumare la quinta vittoria consecutiva ad un minuto dallo scadere. I ragazzi di mister Sanchez, forti delle 4 vittorie di fila, tornavano allo Sporting dove l’attendeva il big match con l’Afragolese seconda. Nonostante le varie assenze (Samb, Francesco Esposito, Maraucci acciaccato), i bianconeri hanno giocato una grande gara contro i calciatori allenati dall’ex Franco Fabiano.

L’inizio di gara, infatti, è scoppiettante. Dopo 5′ il Nola è già in vantaggio: palla illuminante di Marin tra le linee per Gennaro Esposito che è implacabile e batte Gianfagna. La gara si infiamma e dopo 5 minuti l’Afragolese va vicina al pari: palla tra le linee per Liguori che a tu per tu con Somma non trova la via del gol per l’ottima opposizione del giovane portiere nolano. Il Nola tira un sospiro di sollievo ma riprende a macinare gioco e al 25′ va vicino al raddoppio: cross per Esposito che di testa fornisce l’assist per Guadagni, il numero 20 viene però anticipato sul più bello.

La prima frazione di gara si chiude con il Nola in vantaggio, nel secondo tempo mister Fabiano getta subito nella mischia Liccardi in attacco ma i bianconeri tengono bene. Sono proprio i nolani, anzi, ad andare vicini alla rete. Prima al 52′ quando De Rosa crossa dalla sinistra, la sfera è insidiosa e supera Gianfagna, capitan Esposito si getta in scivolata ma De Miranda salva sulla linea. Tre minuti più tardi i bianconeri sono ancora pericolosi: De Rosa e Guadagni sono caparbi e recuperano palla sul fondo servendo Biason in arrivo, il tiro del talento argentino va però di poco a lato. La gara procede con molte tensioni ma senza occasioni degne di nota. Nel primo dei 7 minuti di recupero il Nola potrebbe chiuderla prima con Corbisiero e poi con Grasso ma le conclusioni non trovano la via della rete. Al 96′ la doccia fredda: mischia in area, la palla arriva sui piedi di Liguori che fa partire un tiro dall’out di destra che non lascia scampo a Somma. Il Nola chiude la gara con tanti rimpianti ma con gli applausi che arrivano dagli spalti e la consapevolezza di essere in corsa ai vertici del campionato.

DICHIARAZIONI – “Il calcio è così, la scorsa giornata abbiamo vinto allo scadere contro una grande squadra ed ora siamo stati raggiunti proprio nel finale – ha dichiarato mister Luigi Sanchez – Non parlo di punti persi perchè abbiamo giocato contro una squadra fantastica allenata da un grandissimo allenatore. I miei ragazzi sono stati encomiabili ed organizzatissimi. Sono dispiaciuto per come siamo stati raggiunti ma sono contento dell’applauso dei tifosi. Il Nola è obbligato a puntare ai vertici e lo faremo”.

“Contento per il gol, mi dispiace per come siamo stati raggiunti – ha dichiarato Gennaro Esposito – è stato bello vedere il tifo oggi allo stadio. Noi siamo il Nola e siamo già ripartiti da diverse partite. Il campionato è lungo, ci saranno giornate in cui chi è su perderà punti e chi è giù recupererà. C’è ancora tanto da giocare”.

IL TABELLINO

NOLA – AFRAGOLESE 1-1

Nola 1925: Somma, Pissinis (53′ Maraucci), Pantano, D’Ascia (89′ Grasso), De Angelis, Petrarca, Biason, De Rosa (63′ Caliendo), Marin, Guadagni (67′ Corbisiero), G. Esposito (86′ Mazzucchiello). A disposizione: Angarelli, Manzi, De Luca, Capuozzo. Allenatore: Luigi Sanchez.

Afragolese: Gianfagna, Di Nunzio, Armeno, De Miranda (82′ Bouraoui), Mignogna, Vitiello (67′ Marigliano), Torassa, Grieco (46′ Celiento), Chianese (55′ Salvador), Cunzi (46′ Liccardi), Liguori. A disposizione: Gaglione, Gala, Cipolletta, De Marco. Allenatore: Franco Fabiano.

Arbitro: Corrado di Napoli (assistenti Tartaglione di Napoli e Vanacore di Castellammare di Stabia).

Reti: G. Esposito 5′ (N), Liguori 96′ (A).

Note: ammoniti Pissinis, Biason e Pantano per il Nola; ammoniti Chianese, Vitiello, Liguori e Torassa per l’Afragolese.

CLASSIFICA GIRONE A: Real Acerrana 26, Afragolese e Pompei 21, Montecalcio, Puteolana e Nola 18, Albanova 17, Anacapri 15, Real Forio e Mariglianese 14, Savoia e Castelvolturno 13, Ercolanese 12, Quarto Afrograd 10, Pomigliano e Real Aversa 6, Rione Terra 4, Casoria 0. * tre punti di penalizzazione