Maltempo, 70 interventi dei vigili del fuoco sul territorio irpino

I vigili del fuoco di Avellino, complice il maltempo che ha colpito l’intera Irpinia, sono stati impegnati dalla serata di ieri due novembre in circa settanta interventi di soccorso riguardanti soprattutto la caduta di alberi e rami, spesso sulla sede stradale ma anche su linee elettriche. Il lavoro per questa tipologia di interventi sta impegnando tutte le squadre della sede centrale e delle sedi distaccate con i distaccamenti di Montella, Lioni, Grottaminarda, Bisaccia ed Ariano Irpino.

Il comandante Mario Bellizzi tiene costantemente sotto controllo la situazione e ha rafforzato il dispositivo di soccorso con un ulteriore squadra in sede centrale richiamata in servizio. Diversi anche gli interventi effettuati per danni d’acqua in genere, dovuti alle copiose piogge cadute, ma anche pali delle linee telefoniche caduti, grondaie rimosse, come nel caso di via Mancini ad Avellino, comignoli, insegne, tegole.