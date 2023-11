Mercatini di Natale, torna la magia al Castello di Limatola

Torna la magia dei mercatini di Natale al Castello di Limatola: la XIV edizione di “Cadeaux al Castello” – tra i mercatini di Natale più famosi e riconosciuti d’Europa – inaugurerà dal 10 al 12 novembre e proseguirà ininterrottamente dal 17 novembre al 10 dicembre 2023. L’inaugurazione ufficiale è sabato 11 novembre. Anche questo Natale il Castello medievale di Limatola, situato tra le province di Benevento e Caserta, si trasforma in un luogo incantato: ad accogliere grandi e piccini un percorso magico di luminarie, animato da danze medievali, artisti di strada, mestieri medievali, gastronomia e ovviamente dal mercatino di Natale, che da quattordici anni si attesta tra i più importanti d’Europa. Oltre 100 espositori propongono, negli spazi interni ed esterni del Castello, prodotti ed eccellenze dell’artigianato, antiquariato, ceramiche e gastronomia. Inoltre, la Grande Baita di Babbo Natale quest’anno dà la possibilità a tutti i bambini di scattare gratuitamente una foto ricordo con Santa Claus.

IL TEMA – “Note di Natale” è il tema della XIV edizione di “Cadeaux al Castello”, scelto dagli organizzatori – la famiglia Sgueglia, proprietaria del Castello. “Ho voluto giocare con l’assonanza con la notte di Natale, la cui magia è legata soprattutto alle note della tradizione natalizia – spiega Pina Martone Sgueglia. In ogni settore del castello sarà possibile ascoltare in sottofondo una canzone diversa. La scelta delle diverse note di Natale non è stata casuale ma è stata dettata dal tipo di emozione evocata da ciascuna canzone”. Dall’eccitazione suscitata da “Joy To the world”, alla nostalgia di “Quando nascette Ninno” e “Stille nacht”; dalla positività generata dalle note di “Here comes Santa Claus”, al senso di speranza evocato da “We wish you a Merry Christmas” e di gentilezza verso il prossimo con “Thank God it’s Christmas”. E ancora, l’estasi di “Christmas in love”, il senso di meraviglia suscitato da “Carol of the bells”, la sorpresa con “Oh holy night” condurranno ad un finale di gioia con “Natale al Castello” del maestro Peppe Vessicchio.

DATE E ORARI 2023 – I mercatini del Castello di Limatola inaugureranno dal 10 al 12 novembre e saranno attivi, ininterrottamente dal 17 novembre al 10 dicembre 2023, con accesso dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 22. Nei weekend, da venerdì a domenica la magia continua fino alle 23.30.

BIGLIETTO DI INGRESSO AI MERCATINI DI NATALE DI LIMATOLA – Dal lunedì al giovedì il costo del biglietto è di 5 euro per gli adulti, 3 euro per i bambini; il venerdì 8 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini. Il sabato, la domenica e venerdì 8 dicembre, il costo è 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini per la visita al mattino; 15 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini per la visita dal pomeriggio. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a tre anni. Sono previsti sconti per gruppi di minimo 40 persone. Nel biglietto di ingresso è incluso un bicchiere di vin brulè o succo di frutta. I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale dell’evento, cadeauxalcastello.it. Dal lunedì al venerdì è possibile acquistarli anche in sede, il giorno stesso della visita.