“Napoli Svelata”, Meg e Carla Grimaldi in concerto al “Campania”

Ultimo appuntamento con “Napoli Svelata” al centro commerciale “Campania” di Marcianise. La rassegna di musica indie nel mese di ottobre ha riscosso un grande successo, portando al Campania una Napoli “nuova” e affascinante, fatta di musica, arte e cuore che si intrecciano e raccontano la magia di una delle città più amate nel mondo.

Quello di giovedì 9 novembre sarà un appuntamento tutto al femminile: a partire dalle 18 in piazza Centrale danza aerea e acrobatica, dalle ore 22 in Piazza Campania si alterneranno la musica sperimentale di Meg e il suono del violino di Carla Grimaldi.

Live Music in Piazza Campania – Alle 22 in Piazza Campania il live show di Meg, autrice, cantante e produttrice diventata simbolo del cantautorato alternativo e sperimentale grazie alla sua musica che esplora molteplici mondi sonori. Meg ha all’attivo 8 album, di cui 4 con i 99 Posse e 4 da solista, e tantissime collaborazioni, tra cui Subsonica, Pino Daniele, Roy Paci, Elisa, Tiromancino e Clementino. Sul palco salirà anche la violinista e compositrice Carla Grimaldi, che attraverso un solo strumento vuole trasmettere il fascino e la poesia della natura e di tutti i suoi fenomeni. Suona principalmente rock, musica sperimentale, alternative, classica e negli anni ha approfondito lo studio della musica folk americana e irlandese. È membro della band Blindur, con cui ha pubblicato 4 dischi e ha preso parte ad importanti tour nazionali ed internazionali.

Il preshow pomeridiano in piazza Centrale – Dalle 18 in piazza Centrale l’esposizione di Apnoea, marchio di abbigliamento femminile che celebra il made in Italy e la tradizione secolare della sartoria napoletana. Il brand, non solo vestirà le artiste sul palco del live serale, ma vestirà anche le danzatrici del collettivo Funa che si esibiranno in danze aeree e acrobatiche.