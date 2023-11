Roccarainola, i consigli degli esperti per essere “sicuri in montagna”

Sicurezza in montagna. Un argomento sempre importante cui la sottosezione del Cai di Roccarainola dedicherà un evento informativo il prossimo 17 novembre alle 20. L’incontro, patrocinato dal comune di Roccarainola e dal Soccorso alpino, si svolgerà nell’aula consiliare cittadina e rappresenta, come sottolinea Massimo Parisi, reggente della sottosezione Cai di Roccarainola “la continuità dell’impegno che da sempre ci contraddistingue: mettere tutti nella condizione di sicurezza per andare in montagna. La formazione e l’informazione sono da sempre il mio impegno come reggente verso i soci e verso chi ci segue dall’esterno, prima come non socio partecipando alle nostre attività, poi come socio”.

Oggi sempre più persone vanno in montagna, escursionisti, cercatori di funghi e tartufi: per questo motivo è fondamentale sapere come orientarsi, come tracciare un sentiero con una semplice app per smartphone o, cosa più importante, in caso di necessità come effettuare una chiamata di soccorso indicando esattamente la propria posizione. Durante questo evento, gratuito e aperto a tutti, saranno spiegate alcune app utili in tema di sicurezza e si parlerà di Georesq ormai gratuita per tutti.

Interverranno i soci della sottosezione rocchese Giovanni Lapesa, Pasquale La Pietra, Giovanni Tafuro, il presidente del Soccorso alpino speleologico Campania Girolamo Galasso e il maresciallo Vincenzo Ferrara per il Nucleo Carabinieri Forestali di Roccarainola.