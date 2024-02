Bambino di 4 anni si sente male e muore: tragedia nel Napoletano

La procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte di un bambino di quattro anni. Il piccolo, secondo le prime informazioni, è giunto nel pomeriggio all’ospedale ‘San Giuliano’ di Giugliano in Campania, proveniente da Mugnano di Napoli, altro centro dell’hinterland di Napoli. Il bambino aveva avuto un malore, poi è morto, ma i primi accertamenti dei medici non hanno consentito di accertarne le cause. La procura ha disposto l’autopsia. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Marano, che sono intervenuti nell’ospedale.