Catturato cinghiale che “frequentava” l’abitato nel Casertano

Una richiesta di aiuto ai carabinieri forestali di Vairano Patenora per la presenza di un cinghiale in un giardino privato in via Risorgimento della frazione Marzanello del comune casertano. L’animale impediva ad una famiglia di uscire dalla loro abitazione perché intimoriti dalla costante presenza dell’ungulato e dalla paura di essere aggrediti.

I militari hanno interessato i competenti uffici della Regione Campania sia del Settore Provinciale di Caserta e sia del Centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria (Criuv) che hanno provveduto alla cattura del cinghiale, con l’ausilio di appositi chiusini (trappole costituite da strutture amovibili per la cattura selettiva, compatibile con il benessere animale, dotata di inganno a pedana centrale che aziona la chiusura simultanea di due porte a ghigliottina), riuscendo in tal modo a far cessare il pericolo che l’animale selvatico rappresentava per la famiglia e per i cittadini del centro abitato.