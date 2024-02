CICCIANO (nl) – Il Tribunale del Riesame di Napoli ha concesso nel pomeriggio la sostituzione della misura del carcere con gli arresti domiciliari all’ex sindaco Giovanni Corrado. Nei prossimi 45 giorni si conosceranno anche le motivazioni della decisione dei giudici. Corrado è coinvolto in un’indagine dei carabinieri del Nor della compagnia di Nola con il supporto dei militari della stazione di Cicciano insieme all’ex assessore Gennaro D’Avanzo (ai domiciliari), all’ex primo Raffaele Arvonio (divieto di dimora in Campania) e all’imprenditore Franco Martiniello (ai domiciliari). D’Avanzo e Arvonio si sono dimessi dalla carica di consigliere comunale la scorsa settimana: le accuse mosse dalla procura di Nola ipotizzano un accordo corruttivo per un’autorizzazione edilizia per un’autorizzazione per il Pua (piano urbanistico attuativo) nell’area industriale di Cicciano.