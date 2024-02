Omicidio nel cortile condominiale a Baiano: fermate due persone

Due persone sono state fermate dai carabinieri di Baiano per l’omicidio di Felice Lippiello, il 54enne accoltellato nella tarda serata di venerdì 9 febbraio nel cortile dell’abitazione del fratello a Baiano. I due, di 49 e 19 anni, sono gravemente indiziati dell’omicidio. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Avellino. Resta il mistero sul movente.

Il corpo della vittima, che aveva precedenti per droga e reati contro il patrimonio, fu trovato in una pozza di sangue nel cortile del condominio di via De Sanctis in cui abita il fratello, che non sarebbe stato in casa. Soccorso dai sanitari del 118, chiamati dalla compagna della vittima, morì in ambulanza durante il trasporto verso l’ospedale di Nola: il colpo avrebbe reciso l’arteria femorale.