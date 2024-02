Al via le attività del gruppo Cicloescursionismo della sottosezione Club alpino italiano di Roccarainola. Parte domenica 25 febbraio il calendario di appuntamenti per valorizzare il proprio territorio e per condividere attività insieme ad altre sezioni: gli iscritti pedaleranno lungo un percorso che va da Cicciano a Visciano passando per il bosco di Arciano. È un risultato importante raggiunto grazie alla tenacia dei soci e alla passione per le due ruote: obiettivo fondamentale di questa iniziativa è la possibilità di offrire un’alternativa, un modo diverso di utilizzare la mountain bike, facendo prevalere lo spirito escursionistico e la passione per la montagna.

Soddisfatto il reggente della sottosezione rocchese, Massimo Parisi, del risultato raggiunto: “La nostra sottosezione è in un momento storico importante e, grazie a tutte le nostre attività, registriamo un aumento del 20% dei soci rispetto al 2023. Sono sicuro che in un anno raddoppieremo i soci interessati al Cicloescursionismo, che resta un mondo molto affascinante per gli amanti della due ruote. Da pochi giorni si è concluso un evento informativo sul cicloescursionismo che abbiamo organizzato nell’aula consiliare del Comune di Roccarainola”. Tra le tante novità in arrivo Parisi annuncia che i soci Cai di Rocca “stanno lavorando per creare una mappa di sentieri Cai idonei alle mountain bike in modo da inviarli al catasto Cai per farli diventare sentieri ufficiali: un momento importante se si considera che ad oggi non esistono sentieri Cai per mtb in Campania, a parte qualche passaggio in alcune province”. Il calendario di cicloescursionismo, che prevede 11 appuntamenti, si concluderà il 19 ottobre prossimo con il percorso da Pianoro di Camposauro a San Michele di Camposcuro.