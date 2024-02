San Valentino e Carnevale: maxi sequestro tra Napoli e provincia

Oltre 225.000 articoli contraffatti e non sicuri, tra gadget per la festa degli innamorati e maschere di carnevale, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza tra Napoli e provincia. Ventidue persone sono state segnalate alla camera di commercio per violazioni ai dettami del Codice del Consumo e altre otto all’autorità giudiziarie, a vario titolo, per i reati di frode in commercio e ricettazione. Le fiamme gialle hanno eseguito controlli a Napoli, in particolare nella zona di Gianturco, dove sono stati sequestrati circa 173mila articoli di San Valentino con il marchio CE non conforme.

A Portici e Forio d’Ischia, le Fiamme Gialle del I Gruppo di Napoli hanno controllato 12 esercizi commerciali che esponevano in vendita prodotti falsi e/o non conformi agli standard di sicurezza. Al termine dell’attività, sono stati sequestrati circa 15.000 articoli, tra accessori, addobbi e gadget. A carico di 2 titolari è scattata la denuncia mentre altri 5 responsabili sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio.

Tra Pompei, Sorrento, Piano di Sorrento e Vico Equense, oltre 18.000 articoli – tra maschere, vestiti, parrucche e accessori vari – sono stati inoltre sequestrati dal Gruppo di Torre Annunziata, nel corso di 7 interventi. In questo caso, 2 soggetti sono stati denunciati mentre altri 7 sono stati segnalati in via amministrativa.

I militari dei Gruppi di Giugliano in Campania, Frattamaggiore e Nola, all’interno di alcune attività commerciali ubicate nei comuni di Mugnano di Napoli, Sant’Antimo, Pozzuoli, Monte di Procida, Ottaviano e Comiziano hanno impedito la commercializzazione di circa 18.000 articoli a tema: 10 responsabili sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio mentre 3 persone sono stati denunciate.