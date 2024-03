Quattro strutture in legno e una in muratura sono state individuate della polizia locale in via Cramanico, a Napoli. La struttura in muratura sembrava essere frequentata da persone senza fissa dimora. Le strutture in legno ospitavano persone di origine rumena, dichiaratisi occupanti. Durante la perlustrazione è stato individuato un cavo elettrico che si estendeva dalle strutture all’ex manifattura cotoniera. Seguendo il cavo, si è scoperto un interruttore magnetotermico precariamente fissato ad una finestra, collegato tramite un cavo volante a un palo Enel vicino al mercato Caramanico. L’intervento dell’Enel ha confermato il prelievo fraudolento di energia, senza la presenza di un contatore, direttamente da una cassetta Enel. Confermata la proprietà del terreno al Comune di Napoli. Gli occupanti delle strutture sono stati denunciati per furto d’energia, invasione di suolo pubblico e danneggiamento.