Cai Napoli, il rocchese Massimo Parisi eletto presidente

Massimo Parisi è il nuovo presidente della Sezione di Napoli Club Alpino Italiano. Sabato 23 Marzo si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Sezione di Napoli Club Alpino Italiano.

Il rocchese Parisi è stato eletto insieme al consiglio direttivo così composto Giovannangelo De Angelis (sottosezione Ischia), Ciro Teodonno (sottosezione Vesuvio), Fiorella Francese (Napoli), Gianni lapesa (sottosezione Roccarainola), Vito Forni (sottosezione Ischia), Raffaele Spadaro (sottosezione Vesuvio), Elvira Cherubini (Napoli) e Umberto del Vecchio (Napoli). Parisi è stato fino ad oggi reggente della sottosezione di Roccarainola che presto andrà al voto, come da statuto, per nominare un nuovo responsabile.

“Sarà per me un’esperienza importante e impegnativa rappresentare una delle sezioni con più storia del Club Alpino Italiano. La sezione di Napoli nasce nel 1871 come settima sezione del Cai (dopo la costituzione di Torino, erano già state aperte le sezioni di Aosta, Varallo Sesia, Agordo, Firenze e Domodossola) fondatori della Sezione furono il conte Girolamo Giusso, Vincenzo Volpicelli ,Luigi Riccio e il barone Vincenzo Cesati, milanese ma residente a Napoli in quanto direttore dell’Orto Botanico. Toccò proprio a quest’ultimo divenire il primo presidente della sezione di Napoli del Cai”. “Spero di poter dimostrare tutte le mie competenze in ambito associativo, riproponendo in parte il format che a Roccarainola e stato vincente , ascolto,apertura,formazione. Insieme al nuovo consiglio direttivo e a soci storici della sezione di Napoli sono certo che faremo grandi cose. Il nostro territorio avrà ancora più visibilità” conclude il neo presidente.