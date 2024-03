Cimitile, alle Basiliche la tradizionale “Via Crucis” con 200 figuranti

Come da tradizione le Basiliche Paleocristiane saranno da cornice alla Sacra Rappresentazione della Passione di Gesù, un pio esercizio della Via Crucis molto sentito dai cittadini di Cimitile nei riti del Triduo Pasquale.

DUECENTO FIGURANTI – Il Venerdì Santo, avrà inizio di buon mattino, con l’arrivo dei pellegrini da Marzano di Nola, detti “Marzanesi”, i quali percorrendo le strade principali della cittadina, intonano delle antiche laude “Sortium dies Domini” (i lamenti del Signore), sostando in adorazione presso l’altare della reposizione, nella Parrocchiale, e completando il pellegrinaggio a Cimitile nelle Basiliche Paleocristiane, per poi ritornare nel Vallo di Lauro, per proseguire i riti del Venerdì Santo. Nel pomeriggio del Venerdì Santo, dopo l’azione liturgica che avverrà nella chiesa parrocchiale di Cimitile, avrà inizio l’attesa rappresentazione nello spazio verde delle Basiliche con la partecipazione di più di duecento figuranti, che si sono preparanti a questo giorno per mesi, con dedizione.

LE QUATTORDICI STAZIONI – Tutto avrà inizio seguendo le quattordici stazioni canoniche della Via Crucis: Gesù nell’orto degli ulivi; Gesù davanti al Sinedrio; Gesù davanti a Pilato, la flagellazione, Gesù è caricato della Croce. Dopo la prima parte avrà inizio la via del Calvario, in itinere per le strade della cittadina, continuando sulle stazioni della via Crucis: Gesù incontra la Madre; Gesù cade per la prima volta; Gesù è aiutato da Simone di Cirene a portare la Croce; La Veronica asciuga il volto di Gesù; Gesù cade la seconda volta; Gesù ammonisce le donne di Gerusalemme; Gesù cade la terza volta. Si ritorna nello scenario delle Basiliche Paleocristiane, dove avrà luogo la parte più suggestiva dell’intera giornata con la rappresentazione, sempre sulle orme della via crucis, del: Gesù è spogliato delle sue vesti; Gesù è inchiodato sulla Croce; Gesù muore in croce; Gesù è deposto dalla croce sulle braccia di Maria; Gesù è deposto nel sepolcro.

LA TRADIZIONE – Trentasei anni ormai sono che l’Arciconfraternita, in sintonia con la comunità ecclesiale di Cimitile, propone questo suggestivo momento di religiosità, nei riti della settimana santa, grazie anche alla presenza dei numerosi turisti di fede, che in questo giorno si accingono ad affollare Cimitile, affascinati dai “misteri” della Passione di Cristo e dalla suggestione della location delle Basiliche Paleocristiane. Appuntamento a Cimitile per il Venerdì Santo, che quest’anno ricade il 29 marzo, a partire dalle 18, nelle Basiliche Paleocristiane, per vivere dei momenti forti di fede.